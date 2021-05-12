Шмигаль: українців з черги в "Дії" скоро запросять на вакцинацію від COVID

На вакцинацію від COVID в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія". Дана ініціатива вже підтримана керівництвом країни.

Про це на виїзному засіданні уряду у Чернігівській області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - заявив Шмигаль.

Він додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

"Загалом у нас є домовленості вже більш ніж на 40 млн доз вакцини на цей рік", - додав прем'єр.