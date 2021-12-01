Штам COVID "Омікрон" може витіснити "Дельту", - інфекціоніст з ПАР

Голова Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки Адріан Пурен заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може поширитися по всьому світу і витіснити варіант "Дельта". У той же час "Омікрон" заразний навіть для вакцинованих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми думали, що перевершить "Дельту". Це завжди було питання, принаймні з погляду передачі... Можливо, саме цей штам ("Омікрон", - ред.) є варіантом", - сказав експерт із інфекційних захворювань.

За його словами, поки рано говорити чи замінить у ПАР "Омікрон" варіант "Дельта" за поширеністю. Вчені протягом місяця зможуть встановити, наскільки новий штам здатний "оминати" імунітет, викликаний вакцинами або антитілами.