Штамм COVID "Омикрон" может вытеснить "Дельту", - инфекционист из ЮАР

Глава Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриан Пурен заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может распространиться по всему миру и вытеснить вариант "Дельта". В то же время "Омикрон" заразный даже для вакцинированных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы думали, что превзойдет "Дельту". Это всегда был вопрос, по крайней мере с точки зрения передачи... Возможно, именно этот штамм ("Омикрон", - ред.) является вариантом", - сказал эксперт по инфекционным заболеваниям.

По его словам, пока рано говорить заменит ли в ЮАР "Омикрон" вариант "Дельта" по распространенности. Ученые в течении месяца смогут установить, насколько новый штамм способен "обходить" иммунитет, вызванный вакцинами или антителами.