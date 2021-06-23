Штам "Дельта". Чим небезпечна мутація СОVID та як до нього готується Україна

Чим небезпечний штам "Дельта"

Як розповіла РБК-Україна епідеміолог Наталія Виноград, індійський штам, який отримав назву "Дельта", може потрапити в Україну влітку та спровокувати в країні сплеск захворюваності.

Ця мутація, за словами епідеміолога, є набагато заразнішим за інші штами коронавірусу, а також "Дельта" має вищий показник смертності.

"Спостерігається більше важких форм хвороби - у 2,6 раза. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 раза. І при цьому він більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу", - сказала вона.

Звідки штам може потрапити в Україну

Найбільше занепокоєння в українських вчених викликає спалах коронавірусу в Росії, який пов'язаний саме зі штамом "Дельта". В Національній академії наук попередили, що через великі обсяги іміграції з Росії спалах нового штаму може початися зі східних областей України.

"Нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі сходу України. Вчені також попереджають про те, що нова хвиля може виявитися вищою від попередніх", - заявили в НАН.

Фото: штам "Дельта" є небезпечнішим за інші варіанти коронавірусу (Getty Images)

Як готуються в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вирішила наростити темпи вакцинації від коронавірусу, щоб захиститися від поширення штаму "Дельта".

Водночас на українському кордоні діють обмеження для іноземців. Зокрема, від іноземних громадян вимагають негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повний курс вакцинації.

Для подорожуючих можуть повернути карантин

Крім того, в Міністерстві закордонних справ України заговорили про повернення карантину для тих, хто перетинає український кордон. Наразі міністерство рекомендує втриматися від поїздок до Індії, Британії, Португалії та Росії, а тим, хто все ж туди поїде, радять бути готовими до карантину після повернення.

Де вже зафіксували "Дельту"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам "Дельта" вже підтвердили у понад 90 країн світу, він також може стати переважаючим на території Європи. Зокрема, випадки зараження цим штамом підтвердили у Росії, Британії, Індії, Словаччині, Білорусі та Португалії.