Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях

У Полтавській області підтвердили так званий "південноафриканський" штам коронавірусу . Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що цей штам підтвердили на території України.

Про це РБК-Україна розповів заступник глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"За моїми даними, лише один випадок (штаму з ПАР - ред.) у Полтаві", - сказав він.

Водночас поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Як розповіли в Тернопільській ОДА, наявність штаму з ПАР підтвердила лабораторія німецької клініки "Шаріте".

Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює "британський" штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними та небезпечними.