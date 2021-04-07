RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях

Автор: Дмитро Левицький

У Полтавській області підтвердили так званий "південноафриканський" штам коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що цей штам підтвердили на території України.

Про це РБК-Україна розповів заступник глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"За моїми даними, лише один випадок (штаму з ПАР - ред.) у Полтаві", - сказав він.

Водночас поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Як розповіли в Тернопільській ОДА, наявність штаму з ПАР підтвердила лабораторія німецької клініки "Шаріте".

Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює "британський" штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними та небезпечними.

Нагадаємо, на початку квітня у МОЗ заявили, що на території України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. Штам підтвердили у двох областях, але в яких саме, у міністерстві тоді не уточнили.

Крім того, сьогодні стало відомо про те, що у Кіровоградській області виявили українську мутацію "британського" штаму коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Полтавская областьЮАРТернопольская областьКоронавірус
Читайте також
В Україні немає потреби вводити тотальний локдаун, - Шмигаль
Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу, - НАН
Прогноз погоди