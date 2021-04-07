Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях

У Полтавській області підтвердили так званий "південноафриканський" штам коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що цей штам підтвердили на території України.
Про це РБК-Україна розповів заступник глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.
"За моїми даними, лише один випадок (штаму з ПАР - ред.) у Полтаві", - сказав він.
Водночас поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Як розповіли в Тернопільській ОДА, наявність штаму з ПАР підтвердила лабораторія німецької клініки "Шаріте".
Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює "британський" штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними та небезпечними.
Нагадаємо, на початку квітня у МОЗ заявили, що на території України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. Штам підтвердили у двох областях, але в яких саме, у міністерстві тоді не уточнили.
Крім того, сьогодні стало відомо про те, що у Кіровоградській області виявили українську мутацію "британського" штаму коронавірусу.