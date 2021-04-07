Штамм коронавируса из ЮАР подтвердили в Полтавской и Тернопольской областях

В Полтавской области подтвердили так называемый "южноафриканский" штамм коронавируса . Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что этот штамм подтвердили на территории Украины.

"По моим данным, лишь один случай (штамма из ЮАР - ред.) в Полтаве", - сказал он.

В то же время распространение "южноафриканского" штамма коронавируса подтвердили на территории Тернопольской области. Как рассказали в Тернопольской ОГА, наличие штамма из ЮАР подтвердила лаборатория немецкой клиники "Шарите".

Также в Тернопольской области, по информации ОГА, циркулирует "британский" штамм коронавируса. Эти штаммы вируса ученые считают более заразными и опасными.