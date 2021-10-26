Штрафи за відсутність маски. Скільки доведеться заплатити: названі суми

В Україні з 23 вересня по 25 жовтня було складено понад 40,5 тисяч постанов через перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. При цьому було складено майже 4,9 тисячі адміністративних протоколів за порушення правил карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
При відсутності захисної маски при знаходженні в громадському транспорті загрожує штраф у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, сума штрафу за відмову носити маску становить від 170 до 255 гривень.
Нагадаємо, відповідальність за порушення правил пасажирських перевезень нестимуть перевізники, саме на них правоохоронці складатимуть протокол.
Крім того, за відсутність COVID-документів пасажири міжрегіонального транспорту повинні будуть виплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.