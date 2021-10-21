Транспорт на карантині. Кому загрожує покарання за порушення правил перевезень

В Україні набули чинності нові правила перевезення пасажирів . Відтепер відповідальність за порушення норм нестимуть перевізники, саме на них правоохоронці складатимуть протокол.

"Але тут є нюанс: перевізник може бути як юридичною особою, так і ФОП. Тому обов'язково перевіряємо документи, і якщо водій - ФОП, то протокол оформляється саме на нього. Потім матеріали направляються до суду і вже там визначається покарання", - розповіла вона.

Речниця Нацполіції додала, що фізособі в такому випадку загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а юридичній - від 34 до 51 тисячі гривень.