У Швейцарії з 31 травня пом'якшать карантинні обмеження

"У понеділок, 31 травня 2021 року, відбудеться ще один етап пом'якшення обмежень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що епідеміологічні обставини в країні поліпшується, а число хворих знижується. Крім того, більшість кантонів до кінця місяця завершать вакцинацію особливо вразливих верств населення.

Згідно з рішенням Федеральної ради, з 31 травня дозволено проводити приватні заходи всередині приміщень за участю не більше 30 осіб замість нинішніх 10, А поза приміщеннями - до 50 осіб. Ресторани, які до цього моменту могли обслуговувати клієнтів тільки на літніх верандах, зможуть відкрити свої внутрішні зали. При цьому всередині приміщень за одним столиком можна буде сидіти вчотирьох, а на верандах - вшістьох. За столиками можна перебувати без масок, але їх необхідно надягати при переміщенні по закладу.

Крім того, дозволяються заняття аматорським спортом до 50 осіб, замість нинішніх 15. У студентських аудиторіях будуть зняті обмеження по числу присутніх, проте носіння масок як і раніше буде обов'язковим.

Всім, хто отримав щеплення від коронавірусу офіційно схваленим в Швейцарії або Євросоюзі препаратом, або перехворіли COVID-19, дозволено не проходити карантин після повернення з країн, які віднесені урядом до "ризикованих" через високу захворюваність.

З 1 червня дозволяється проводити всередині приміщень громадські заходи за участю до 600 осіб, а на вулиці - до тисячі осіб. З 1 липня чисельність таких зборів планується збільшити до 3 тисяч і 5 тисяч відповідно. А з 20 серпня - до 20 тисяч.