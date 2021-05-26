В Швейцарии с 31 мая смягчат карантинные ограничения

"В понедельник, 31 мая 2021 года, состоится еще один этап смягчения ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическая обстановка в стране улучшается, а число заболевших снижается. Кроме того, большинство кантонов к концу месяца завершат вакцинацию особо уязвимых слоев населения.

Согласно решению Федерального совета, с 31 мая разрешено проводить частные мероприятия внутри помещений с участием не более 30 человек вместо нынешних 10, а вне помещений - до 50 человек. Рестораны, которые до этого момента могли обслуживать клиентов только на летних верандах, смогут открыть свои внутренние залы. При этом внутри помещений за одним столиком можно будет сидеть вчетвером, а на верандах - вшестером. За столиками можно находиться без масок, но их необходимо надевать при перемещении по заведению.

Кроме того, разрешаются занятия любительским спортом до 50 человек, вместо нынешних 15. В студенческих аудиториях будут сняты ограничения по числу присутствующих, однако ношение масок по-прежнему будет обязательным.

Всем, кто получил прививку от коронавируса официально одобренным в Швейцарии или Евросоюзе препаратом, или переболевшим COVID-19, разрешено не проходить карантин после возвращения из стран, которые отнесены правительством к "рискованным" из-за высокой заболеваемости.

С 1 июня разрешается проводить внутри помещений общественные мероприятия с участием до 600 человек, а на улице - до тысячи человек. С 1 июля численность таких собраний планируется увеличить до 3 тысяч и 5 тысяч соответственно. А с 20 августа - до 20 тысяч.