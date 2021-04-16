Ситуація з COVID стабілізується, але в трьох містах усе ще критична, - Ляшко

Ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Проте в Києві, Харкові і Дніпропетровську все ще зберігається критична COVID-ситуація.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь ситуація стабілізується. Сьогодні критичні ситуації у Києві: бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що для міст-мільйонників характерно широке поширення коронавірусу і швидке заповнення медичної системи хворими.

Головний санлікар пов'язує таку закономірність з великими скупченнями людей у торгових центрах, в транспорті.