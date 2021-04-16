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Ситуація з COVID стабілізується, але в трьох містах усе ще критична, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Проте в Києві, Харкові і Дніпропетровську все ще зберігається критична COVID-ситуація.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь ситуація стабілізується. Сьогодні критичні ситуації у Києві: бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що для міст-мільйонників характерно широке поширення коронавірусу і швидке заповнення медичної системи хворими.

Головний санлікар пов'язує таку закономірність з великими скупченнями людей у торгових центрах, в транспорті.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 квітня, в Україні підтвердили понад 17 тисяч нових випадків зараження на коронавірус. Найбільше випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській областях.

Крім того, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато з коронавірусу.

Додамо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував можливість запровадити посилені обмеження на Великдень і на травневі свята через коронавірус.

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Новини України Віктор ЛяшкоКоронавірусКарантин
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