Ситуація з COVID стабілізується, але в трьох містах усе ще критична, - Ляшко

Ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися. Проте в Києві, Харкові і Дніпропетровську все ще зберігається критична COVID-ситуація.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".
"Якщо брати певні області, міста, територіальні громади, то не скрізь ситуація стабілізується. Сьогодні критичні ситуації у Києві: бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Бачимо, що зростає значно Харків. Бачимо, що підключився до епідпроцесу Дніпро", - заявив він.
Ляшко також зазначив, що для міст-мільйонників характерно широке поширення коронавірусу і швидке заповнення медичної системи хворими.
Головний санлікар пов'язує таку закономірність з великими скупченнями людей у торгових центрах, в транспорті.
Нагадаємо, за минулу добу, 15 квітня, в Україні підтвердили понад 17 тисяч нових випадків зараження на коронавірус. Найбільше випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській областях.
Крім того, глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато з коронавірусу.
Додамо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прокоментував можливість запровадити посилені обмеження на Великдень і на травневі свята через коронавірус.