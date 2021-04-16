Ситуация с COVID стабилизируется, но в трех городах все еще критическая, - Ляшко

Ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться. Однако в Киеве, Харькове и Днепре все еще сохраняется критическая COVID-ситуация.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

"Если брать определенные области, города, территориальные общины, то не везде ситуация стабилизируется. Сегодня критические ситуации в Киеве: видим стабилизацию, но на достаточно высоких уровнях. Видим, что растет значительно Харьков. Видим, что подключился к эпидпроцессу Днепр", - заявил он.

Ляшко также отметил, что для городов-миллионников характерно широкое распространение коронавируса и быстрое заполнение медицинской системы больными.

Главный санврач связывает такую ​​закономерность с большими скоплениями людей в торговых центрах, в транспорте.