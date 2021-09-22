Знижки на таксі за вакцинацію: в МОЗ повідомили про нові заохочення до COVID-щеплень

Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% знижки на три поїздки.

Скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:

завантажити додаток Uklon і зареєструватися

зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код

авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.

Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.

Ініціатива діятиме до 31 жовтня.