Знижки на таксі за вакцинацію: в МОЗ повідомили про нові заохочення до COVID-щеплень

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові заохочення для українців, які вакцинуються від коронавірусу. Тепер з'явилася можливість отримати знижки на поїздки в таксі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% знижки на три поїздки.
Скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:
Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.
Ініціатива діятиме до 31 жовтня.
Раніше РБК-Україна писало про низку заохочень для того, щоб пришвидшити темпи вакцинації в Україні.