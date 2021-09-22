Скидки на такси за вакцинацию: в Минздраве сообщили о новых поощрениях к COVID-прививкам

Тем, кто сделает прививку по крайней мере первой дозой антискользящей вакцины, Uklon будет дарить -50% скидки на три поездки.

Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис. Для того, чтобы получить скидку на поездки, необходимо:

скачать приложение Uklon и зарегистрироваться

сосканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код

авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.

После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении вводить вручную промокод не нужно.

Инициатива будет действовать до 31 октября.