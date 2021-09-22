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Скидки на такси за вакцинацию: в Минздраве сообщили о новых поощрениях к COVID-прививкам

Автор: Инна Собора

В Министерстве здравоохранения сообщили о новых поощрения для украинцев, которые вакцинируются от коронавируса. Теперь появилась возможность получить скидки на поездки в такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Тем, кто сделает прививку по крайней мере первой дозой антискользящей вакцины, Uklon будет дарить -50% скидки на три поездки.

Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис. Для того, чтобы получить скидку на поездки, необходимо:

  • скачать приложение Uklon и зарегистрироваться
  • сосканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код
  • авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.

После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении вводить вручную промокод не нужно.

Инициатива будет действовать до 31 октября.

Ранее РБК-Украина писало о ряде поощрений для того, чтобы ускорить темпы вакцинации в Украине.

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