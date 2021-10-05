У Слов'янську через спалах закрили на карантин центр реабілітації дітей

У Слов'янську Донецької області через спалах закрили на карантин центр реабілітації дітей. Крім того, не працює місцеве відділення для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Слов'янська .

За словами заступника керівника Слов'янської міської ВЦА Юрія Підлісного, в місті щодня фіксують до 80 нових випадків.

"Зараз кілька випадків захворювання виявлені в Центрі реабілітації дітей на вулиці Короленка. Тому він знаходиться на карантині ", - зазначив він.

Також повідомляється, що в місті не працює відділення для "ковідних" хворих. Тих, кому потрібна госпіталізація, доставляють в лікарні в містах Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут і Миколаївка.