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У Слов'янську через спалах закрили на карантин центр реабілітації дітей

Автор: Олександр Мороз

У Слов'янську Донецької області через спалах закрили на карантин центр реабілітації дітей. Крім того, не працює місцеве відділення для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Слов'янська.

За словами заступника керівника Слов'янської міської ВЦА Юрія Підлісного, в місті щодня фіксують до 80 нових випадків.

"Зараз кілька випадків захворювання виявлені в Центрі реабілітації дітей на вулиці Короленка. Тому він знаходиться на карантині ", - зазначив він.

Також повідомляється, що в місті не працює відділення для "ковідних" хворих. Тих, кому потрібна госпіталізація, доставляють в лікарні в містах Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут і Миколаївка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові рекордна кількість нових COVID-пацієнтів у місцевій клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, внаслідок чого біля неї стоять черги з "швидких".

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КарантинКоронавірусСлов'янськ