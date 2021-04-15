"Червона зона" карантину змістилася на схід України

"Червона зона" адаптивного карантину в Україні змістилася на схід країни. Ситуація з коронавірусом в західних регіонах поліпшується.

Про це на прес-конференції заявив гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

За його словами, на сьогодні Україна вже пройшла пік захворюваності в ході третьої хвилі COVID.

"Зараз ми спостерігаємо спад, дві області - Івано-Франківська та Закарпатська - вийшли з "червоної зони". Зате "червона зона" більше змістилася на схід України", - зазначив Батьківщина.