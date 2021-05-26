Словаччина схвалила використання вакцини "Супутник V"

Словаччина схвалила використання російської вакцини "Супутник V", незважаючи на відсутність рішення Європейського регулятора. Вакцинація 200 000 осіб саме цим препаратом має початися не пізніше 7 червня.
Відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини, передає Dennik N.
Повідомляється, що Словаччина дозволила використання цієї вакцини через 86 днів після поставки першої невеликої партії. Міністру охорони здоров'я Володимиру Ленгварському доручили почати вакцинацію не пізніше 7 червня 2021 року, оскільки термін придатності однієї половини вакцин закінчується в липні, іншої - в серпні. Також повідомляється, що Словаччина заплатила по 17 євро за дві дози.
За словами Ленгварського, словацькій стороні "ймовірно, не варто сумніватися в безпеці вакцини". На початку весни тодішній прем'єр Ігор Матович заявляв, що кілька сотень тисяч словаків хочуть вакцинувати тільки "Супутником V".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що схвалення вакцини "Супутник V" в ЄС знаходиться під питанням через високі вимоги.
Колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов говорив, що російської вакцини від COVID не буде в Україні.