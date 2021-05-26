Словаччина схвалила використання вакцини "Супутник V"

Словаччина схвалила використання російської вакцини "Супутник V" , незважаючи на відсутність рішення Європейського регулятора. Вакцинація 200 000 осіб саме цим препаратом має початися не пізніше 7 червня.

Повідомляється, що Словаччина дозволила використання цієї вакцини через 86 днів після поставки першої невеликої партії. Міністру охорони здоров'я Володимиру Ленгварському доручили почати вакцинацію не пізніше 7 червня 2021 року, оскільки термін придатності однієї половини вакцин закінчується в липні, іншої - в серпні. Також повідомляється, що Словаччина заплатила по 17 євро за дві дози.

За словами Ленгварського, словацькій стороні "ймовірно, не варто сумніватися в безпеці вакцини". На початку весни тодішній прем'єр Ігор Матович заявляв, що кілька сотень тисяч словаків хочуть вакцинувати тільки "Супутником V".