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Не слухайте тих, хто проти вакцинації, - Ляшко

Автор: Наталья Скороход

Головний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до українців з порадою. Він просить не слухати противників вакцинації від коронавірусу.

Про це йшлося в передачі "Рандеву з Яніною Соколовою".

Заступник міністра порадив українцям не слухати лише тих, хто відмовляється вакцинуватися від коронавірусу. На його думку, краще поговорити з тими, хто вже перехворів COVID-19.

"Запитайте у тих, хто хворів (на коронавірус, - ред.), як довго тривала хвороба, які лікарські засоби доводилося приймати і які наслідки реабілітації після цієї хвороби. І після цього просто пропадають всі сумніви щодо доцільності вакцинації", - каже Ляшко.

Він підкреслив, що негативні ризики, які можуть бути після вакцинації, не так небезпечні, у порівняні з тими, які можуть виникнути в результаті хвороби та після неї.

"Маючи нагоду, коли прийде ваша черга, вакцинуйтеся будь-яким препаратом, який буде доступний", - закликає Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко розповів, як йому вдалося захворіти на коронавірус після вакцинації. До цього заступник міністра вакцинувалася індійською вакциною AstraZeneса.

Раніше повідомлялося, що в Польщі заявили про 99% ефективності вакцинації населення від коронавірусу. Там вакцинували вже 5,5 млн осіб.

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Новини України вакцинаціяКоронавірус
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