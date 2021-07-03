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Смерть вакцинованого на Вінниччині: медики озвучили попередні причини

Автор: Артур Родивилов

Медики вважають, що причиною смерті чоловіка після COVID-щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech стали хвороби серця. 47-річний житель Вінниці помер 2 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

У департаменті зазначають, що для розслідування цієї події та встановлення причин вживаються всі необхідні заходи.

"2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі цей випадок розглядає регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області.

За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.

Нагадаємо, у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

Раніше органи охорони здоров'я Південної Кореї визнали першу смерть в країні після проходження вакцинації від коронавірусної інфекції. Чоловік помер від тромбоцитопенії.

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