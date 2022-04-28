Смертність від COVID в Україні впала за місяць у чотири рази, - НАН

За наявними даними, епідемічна ситуація в Україні поліпшувалася протягом останніх тижнів. При цьому в середньому за останні 7 днів фіксувалося по 10 летальних випадків на добу, що є мінімальним значенням з кінця квітня 2020 року.

Інформація про летальні випадки при COVID-19 продовжує надходити з таких областей, як Донецька, Луганська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Найменше даних з Луганської області, більша частина якої зараз зайнята або знищена російськими військами.

За офіційною статистикою, станом на 26 квітня 2022 року середнє число нових заражень COVID-19 становить 765 на день.

"Кількість померлих при COVID-19 за останній місяць зменшилася більш ніж у чотири рази - до 10 осіб на день. Хоча цифри статистики можуть бути дещо занижені через очевидні труднощі, але, наприклад, в Польщі (з якою в України завжди була схожа ситуація) така ж тенденція і подібні числові показники. Є підстави вважати, що позитивна тенденція триватиме на наступні тижні", - додали в НАН.