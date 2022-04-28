UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смертность от COVID в Украине упала за месяц в четыре раза, - НАН

Фото: ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувший месяц смертность от коронавируса в Украине упала более чем в четыре раза. Однако вторжение России затрудняет анализ эпидемической ситуации и увеличивает влияние случайных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной академии наук.

По имеющимся данным, эпидемическая ситуация в Украине улучшалась в течение последних недель. При этом в среднем за последние 7 дней фиксировалось по 10 летальных случаев в сутки, что является минимальным значением с конца апреля 2020 года.

Информация о летальных исходах при COVID-19 продолжает поступать из таких областей, как Донецкая, Луганская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Меньше всего данных из Луганской области, большая часть которой сейчас занята или уничтожена российскими войсками.

По официальной статистике, по состоянию на 26 апреля 2022 среднее число новых заражений COVID-19 составляет 765 в день.

"Количество умерших при COVID-19 за последний месяц уменьшилось более чем в четыре раза - до 10 человек в день. Хотя цифры статистики могут быть несколько занижены из-за очевидных трудностей, но, например, в Польше (с которой у Украины всегда была похожая ситуация) такая же тенденция и подобные числовые показатели. Есть основания полагать, что положительная тенденция продлится на следующие недели", - добавили в НАН.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит технологию производства COVID-вакцин от Всемирной организации здравоохранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVIDКоронавирус