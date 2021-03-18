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В РНБО заявили про необхідність оновити протокол лікування коронавірусу

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 15:28
В РНБО заявили про необхідність оновити протокол лікування коронавірусу Фото: лікарі та хворі (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

У Раді національної безпеки та оборони виступили за внесення змін у протокол лікування коронавірусу в Україні. Зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.

Про це заявили під час наради щодо актуальних питань надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомляє прес-служба РНБО.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася - збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

"У цьому контексті експерти висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії", - йдеться у повідомленні.

Заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов заявив, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн. У раді підготують пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Нагадаємо, влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус.

Також обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення ввести посилені обмежувальні заходи на території Львівської області.

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