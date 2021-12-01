У сусідній з Україною країні зареєстрували антирекорд випадків та смертей від COVID

Минулої доби, 30 листопада, у Польщі зафіксовано 29 064 випадки захворювання на коронавірус, а також від COVID померло 570 осіб. Такі показники є рекордними для країни під час четвертої осінньої хвилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі у Twitter .

За кількістю інфікованих показник 30 листопада став найвищим з 2 квітня. А за смертністю показник минулої доби є найвищим з другої половини квітня.

На сьогоднішній день у лікарнях Польщі перебуває 21,3 тисячі інфікованих коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключено понад 1,8 тисячі пацієнтів.

За офіційними даними, з початку пандемії у Польщі зареєстрували понад 3,5 млн випадків захворюваності. Також від COVID померло понад 84,1 тисячі.