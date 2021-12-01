ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У сусідній з Україною країні зареєстрували антирекорд випадків та смертей від COVID

Новость на русском →
Польща, Середа 01 грудня 2021 16:26
У сусідній з Україною країні зареєстрували антирекорд випадків та смертей від COVID
Автор: Іванна Шовкун

Минулої доби, 30 листопада, у Польщі зафіксовано 29 064 випадки захворювання на коронавірус, а також від COVID померло 570 осіб. Такі показники є рекордними для країни під час четвертої осінньої хвилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Польщі у Twitter.

За кількістю інфікованих показник 30 листопада став найвищим з 2 квітня. А за смертністю показник минулої доби є найвищим з другої половини квітня.

На сьогоднішній день у лікарнях Польщі перебуває 21,3 тисячі інфікованих коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключено понад 1,8 тисячі пацієнтів.

За офіційними даними, з початку пандемії у Польщі зареєстрували понад 3,5 млн випадків захворюваності. Також від COVID померло понад 84,1 тисячі.

Нагадаємо, Закарпатська область є єдиним регіоном України, де погіршується ситуація з коронавірусом. У регіоні продовжують підтверджувати стільки ж випадків COVID, як і минулого тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус