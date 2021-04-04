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Спад випадків: в Україні 13 738 нових COVID-заражень

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили спад нових випадків коронавірусу після вчорашнього антирекорду, захворіли ще 13 738 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 5 545 осіб; померли 258 людей та 4657 пацієнтів одужали.

За добу зробили 75 538 тестувань (зокрема методом ПЛР - 36 311, методом ІФА - 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 30 197).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 745 709 осіб; одужали 1 347 193 особи; померли 34 333 пацієнти.

Нагадаємо, локдаун в Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецперепустками.

Крім того, МОЗ спрогнозував зростання нових COVID-випадків в найближчі один-два тижні.

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