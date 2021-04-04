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Спад случаев: в Украине 13 738 новых COVID-заражений

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 5545 человек; умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели.

За сутки сделали 75 538 тестирований (в частности методом ПЦР - 36 311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30 197).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек; выздоровели 1 347 193 лица; умерли 34 333 пациента.

Напомним, локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предусматривают работу общественного транспорта по спецпропускам.

Кроме того, Минздрав спрогнозировал рост новых COVID-случаев в ближайшие одну-две недели.

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