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Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID

Автор: Ілона Свиридова

Минулої доби, 5 лютого, виявили ще майже 28 000 нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано 109 смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вчора Україні зафіксовано 27 851 новий випадок COVID-19. Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 4 219 осіб;
  • летальних наслідків - 109;
  • одужали - 6089;
  • проведено тестувань - 118 699.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 4 284 059 осіб, одужало - 3 676 068; летальних наслідків - 101 277.

Вакцинація

Крім того, вчора 34 305 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 10 182, другу - 14 188, додаткову - 206, бустерну - 9 729 осіб.

З початку вакцинальної кампанії прищепили 15 452 741 особу, з них отримали першу дозу - 15 452 739, дві дози - 14 772 538, додаткову - 20 246, бустерну – 454 459. Загалом зроблено 30 699 982 щеплення.

Нагадаємо, за день до цього в Україні було зафіксовано 42 533 підтверджених випадків COVID, що дещо менше, ніж абсолютний добовий рекорд за весь час пандемії в Україні.

Також повідомлялося, що Україна отримає партію пігулок від коронавірусу "Молнупіравір".

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