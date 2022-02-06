Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID

Сообщается, что вчера Украине зафиксирован 27 851 новый случай COVID-19. Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 219 человек;

летальных исходов - 109;

выздоровели - 6 089;

проведено тестирований - 118 699.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 284 059 человек, выздоровели - 3 676 068; летальных исходов - 101 277.

Вакцинация

Кроме того, вчера 34 305 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 10 182, вторую - 14 188, дополнительную - 206, бустерную - 9 729 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 15 452 741 человека, из них получили первую дозу - 15 452 739, две дозы - 14 772 538, дополнительную - 20 246, бустерную - 454 459. В общей сложности сделано 30 699 982 прививки.