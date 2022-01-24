ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні очікується дворазове збільшення випадків COVID, порівняно з осінню, - Ляшко

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 19:36
В Україні очікується дворазове збільшення випадків COVID, порівняно з осінню, - Ляшко Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозується збільшення числа випадків коронавірусу в два рази, в порівнянні з хвилею, яка була восени минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми прогнозуємо, що як мінімум в два рази буде більше кількість випадків в порівнянні з хвилею, яка у нас була в жовтні-листопаді. У той же час госпіталізації буде менше, також кількість смертей має бути менше", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що завдяки вакцинації нова хвиля в Україні повинна пройти більш спокійно, ніж попередні.

Він також підкреслив, що в Україні зростає кількість випадків коронавірусу.

"Сьогодні відзначається зростання кількості випадків коронавірусу в Україні в два рази з тижня на тиждень. У той же час кількість госпіталізації зростає, але зростає всього на 5%"6 - додав міністр.

Нагадаємо, у 17 областях України вже подчердили штам коронавірусу "Омікрон". Однак поки новий варіант не домінує в країні.

Крім того, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли майже 13 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус