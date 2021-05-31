У спортзалах шкіл Києва облаштують центри вакцинації для педагогів

"У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії", - зазначив Поворозник.

Він зауважив, що вакцинуватимуть винятково працівників закладів освіти. В кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися.

За його словами, фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах.

"Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації", - зазначив перший заступник голови КМДА.

Він нагадав, що вакцинуватимуть вчителів вакцинами Pfizer, які поступлять відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.