В спортзалах школ Киева обустроят центры вакцинации для педагогов

"В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособленные для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии", - отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что вакцинировать будут исключительно работников учебных заведений. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться.

По его словам, специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах.

"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", - отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что вакцинировать учителей будут вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.