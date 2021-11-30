Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня: як вони працюватимуть

"Термін дії “жовтого” сертифіката з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. "Жовтий" сертифікат - це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19", - розповів Ляшко.

Міністр зазначив, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин становлять для:

Pfizer - 21 день,

Moderna - 28 днів,

CoronaVac - 14 днів,

AstraZeneca - 28 днів.

Зазначимо, що Ляшко також назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила карантину в Україні, а саме - для "жовтої" зони.

