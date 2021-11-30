Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря: как они будут работать

"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", - рассказал Ляшко.

Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:

Pfizer - 21 день,

Moderna - 28 дней,

CoronaVac - 14 дней,

AstraZeneca - 28 дней.

Отметим, что Ляшко также назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила карантина в Украине, а именно - для "желтой" зоны.

