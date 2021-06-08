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США та ЄС виступлять за відновлення розслідування походження COVID-19, - Bloomberg

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Вашингтон, Вівторок 08 червня 2021 22:20
США та ЄС виступлять за відновлення розслідування походження COVID-19, - Bloomberg Фото: США та ЄС хочуть відновлення розслідування походження COVID-19 (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки та Євросоюз хочуть відновлення розслідування походження COVID-19. США та ЄС планують виступити за відновлення цього розслідування на саміті 15 червня.

Про це повідомило американське агентство Bloomberg.

Як йдеться в документі, який отримало агентство у своє розпорядження, США та ЄС вирішили відновити розслідування на тлі суперечливих оцінок того, звідки саме почався спалах коронавірусу, який переріс у пандемію.

У проекті спільної заяви, які США та ЄС планують ухвалити на саміті, вони "закликають до прогресу у прозорому, науково обгрунтованому та проведеному під керівництвом експертів дослідженні походження COVID-19".

Джерело агентства, знайоме з переговорами, які велися між європейськими дипломатами, що готували саміт, розповіло, що це Вашингтон звернувся до ЄС за підтримкою в розслідуванні походження коронавірусу.

У документі також йдеться про те, що США та ЄС "зобов'язуються разом працювати над розробкою та використанням швидких та незалежних засобів для розслідування подібних спалахів у майбутньому".

Зазначається, що ця заява є попередньою і може бути змінена до саміту США та ЄС. У Білому домі поки що не прокоментували цей документ.

Нагадаємо, місія ВООЗ провела розслідування походження коронавірусу, здійснивши поїздку в Китай, але так і не змогла точно встановити, де ж саме виник COVID-19.

Наприкінці травня президент США доручив американській розвідці подвоїти зусилля для встановлення походження COVID-19.

А днями американські ЗМІ, посилаючись на секретний документ Національної лабораторії уряду США, повідомили про те, що коронавірус міг просочитися з китайської лабораторії в Ухані.

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