США та ЄС виступлять за відновлення розслідування походження COVID-19, - Bloomberg
Сполучені Штати Америки та Євросоюз хочуть відновлення розслідування походження COVID-19. США та ЄС планують виступити за відновлення цього розслідування на саміті 15 червня.
Про це повідомило американське агентство Bloomberg.
Як йдеться в документі, який отримало агентство у своє розпорядження, США та ЄС вирішили відновити розслідування на тлі суперечливих оцінок того, звідки саме почався спалах коронавірусу, який переріс у пандемію.
У проекті спільної заяви, які США та ЄС планують ухвалити на саміті, вони "закликають до прогресу у прозорому, науково обгрунтованому та проведеному під керівництвом експертів дослідженні походження COVID-19".
Джерело агентства, знайоме з переговорами, які велися між європейськими дипломатами, що готували саміт, розповіло, що це Вашингтон звернувся до ЄС за підтримкою в розслідуванні походження коронавірусу.
У документі також йдеться про те, що США та ЄС "зобов'язуються разом працювати над розробкою та використанням швидких та незалежних засобів для розслідування подібних спалахів у майбутньому".
Зазначається, що ця заява є попередньою і може бути змінена до саміту США та ЄС. У Білому домі поки що не прокоментували цей документ.
Нагадаємо, місія ВООЗ провела розслідування походження коронавірусу, здійснивши поїздку в Китай, але так і не змогла точно встановити, де ж саме виник COVID-19.
Наприкінці травня президент США доручив американській розвідці подвоїти зусилля для встановлення походження COVID-19.
А днями американські ЗМІ, посилаючись на секретний документ Національної лабораторії уряду США, повідомили про те, що коронавірус міг просочитися з китайської лабораторії в Ухані.