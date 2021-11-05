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У США компанії зобов'язали вакцинуватися і здавати тести: названа остаточна дата

Автор: Наталья Скороход

У США співробітників великих компаній, в яких працює 100 і більше осіб, зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу або щотижня здавати тести. Президент США Джо Байден, який і є ініціатором нововведення, назвав остаточну дату, коли потрібно виконати вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Мандат про обов'язкову вакцинацію для працівників бізнесу Байден представив ще у вересні. Однак зараз він зобов'язав всіх співробітників пройти повну вакцинацію до 4 січня.

Нові вимоги про вакцинацію торкнуться приблизно 84 мільйонам працівників середнього і великого бізнесу.

Нагадаємо, що у США вимагатимуть докази вакцинації у дітей. Правда, такі вимоги з'явилися тільки в одному місті.

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КоронавірусСполучені Штати АмерикиВакцинація