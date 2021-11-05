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В США компании обязали вакцинироваться и сдавать тесты: названа окончательная дата

Автор: Наталья Скороход

В США сотрудников крупных компаний, в которых работает 100 и более человек, обязали вакцинироваться от коронавируса или еженедельно сдавать тесты. Президент США Джо Байден, который и есть инициатором нововведения, назвал окончательную дату, когда нужно выполнить требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Мандат об обязательной вакцинации для работников бизнеса Байден представил еще в сентябре. Однако сейчас он обязал всех сотрудников пройти полную вакцинацию до 4 января.

Новые требования о вакцинации коснутся примерно 84 миллионам работников среднего и крупного бизнеса.

Напомним, что в США будут требовать доказательства вакцинации у детей. Правда, такие требования появились только в одном городе.

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КоронавирусСоединенные Штаты АмерикиВакцинация