В США компании обязали вакцинироваться и сдавать тесты: названа окончательная дата

В США сотрудников крупных компаний, в которых работает 100 и более человек, обязали вакцинироваться от коронавируса или еженедельно сдавать тесты. Президент США Джо Байден, который и есть инициатором нововведения, назвал окончательную дату, когда нужно выполнить требования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Мандат об обязательной вакцинации для работников бизнеса Байден представил еще в сентябре. Однако сейчас он обязал всех сотрудников пройти полную вакцинацию до 4 января.
Новые требования о вакцинации коснутся примерно 84 миллионам работников среднего и крупного бизнеса.
Напомним, что в США будут требовать доказательства вакцинации у детей. Правда, такие требования появились только в одном городе.