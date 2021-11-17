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У США можуть дозволити бустерні дози для всіх дорослих на цьому тижні, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

У США вже на цьому тижні можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідне рішення має прийняти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США ( FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Джерела повідомили виданню, що FDA має намір дозволити бустери в четвер. Також відомо, що консультативний комітет CDC збереться в п'ятницю, щоб обговорити дані про ефективність і безпеку бустерної дози.

Якщо СDС і FDA дозволять введення бустерів, то вони будуть доступні для всіх дорослих через шість місяців після введення другої дози вакцини. Вакцинація бустерних доз буде проводитися вакциною Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, що вакцинацію бустерами дозволили для молоді на Кіпрі. Вакцини будуть доступні з 18 років.

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