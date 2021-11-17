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В США могут разрешить бустерные дозы для всех взрослых на этой неделе, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

В США уже на этой неделе могут разрешить бустерные дозы вакцин от коронавируса для всех взрослых. Соответствующее решение должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США ( FDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Источники сообщили изданию, что FDA намерен разрешить бустеры в четверг. Также известно, что консультативный комитет CDC соберется в пятницу, чтобы обсудить данные об эффективности и безопасности бустерной дозы.

Если СDС и FDA разрешат введение бустеров, то они будут доступны для всех взрослых спустя шесть месяцев после введения второй дозы вакцины. Вакцинация бустерных доз будет проводиться вакциной Pfizer-BioNTech.

Напомним, что вакцинацию бустерами разрешили для молодежи на Кипре. Вакцины будут доступны с 18 лет.

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