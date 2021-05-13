В США почали вакцинацію підлітків. Європа ще розглядає таку можливість

У США 13 травня почалася вакцинація підлітків від коронавірусу. Щеплення дозволили робити дітям віком 12-15 років.

Про це пише DW .

Вакцинацію проводитимуть препаратом BioNTech/Pfizer. Всього вакцину пропонуватимуть приблизно 15 тисяч аптек по всій країн.

Президент США Джо Байден закликав батьків забезпечити вакцинацію їхніх дітей, адже вони так само можуть інфікуватися коронавірусом та заражати своїх друзів та рідних.

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) все ще розглядають відповідний запит фармацевтичних компаній на дозвіл вакцинації підлітків.