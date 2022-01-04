У США назвали рідкісні симптоми "Омікрона": потрібно терміново звернутися в лікарню

Проте CDC стверджує, що люди з "Омікроном" повідомляють про широкий спектр симптомів, крім трьох основних. До них відносяться й ознаки, які говорять про серйозну загрозу життю пацієнта і при яких потрібно терміново

відноситься утруднене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості та нездатність прокинутися або не спати.

Всі ці ознаки CDC охарактеризував як "попереджувальні знаки", при яких нам слід негайно звернутися за медичною допомогою.