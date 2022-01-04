У США назвали рідкісні симптоми "Омікрона": потрібно терміново звернутися в лікарню

У США центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) назвав рідкісні симптоми штаму коронавірусу "Омікрон", при яких слід якомога швидше звернутися в лікарню. Відзначається, що це симптоми не виникають при інших штамах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mirror.
Проте CDC стверджує, що люди з "Омікроном" повідомляють про широкий спектр симптомів, крім трьох основних. До них відносяться й ознаки, які говорять про серйозну загрозу життю пацієнта і при яких потрібно терміново
відноситься утруднене дихання, постійний біль або тиск у грудях, сплутаність свідомості та нездатність прокинутися або не спати.
Всі ці ознаки CDC охарактеризував як "попереджувальні знаки", при яких нам слід негайно звернутися за медичною допомогою.
Нагадаємо, що при "Омікроне" також гинуть люди. У Південній Кореї зафіксували два таких випадки. Загинули дві людини похилого віку.