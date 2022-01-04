В США назвали редкие симптомы "Омикрона": нужно срочно обратиться в больницу

В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса "Омикрон", при которых следует как можно быстрее обратиться в больницу. Отмечается, что это симптомы не возникают при других штаммах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror.
Однако CDC заявляет, что люди с "Омикроном" сообщают о широком спектре симптомов помимо трех основных. К ним относятся и признаки, которые говорят о серьезной угрозе жизни пациента и при которых нужно срочно
относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.
Все эти признаки CDC охарактеризовал как "предупреждающие знаки", при которых нам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, что при "Омикроне" также гибнут люди. В Южной корее зафиксировали два таких случая. Погибли два пожилых человека.