В США назвали редкие симптомы "Омикрона": нужно срочно обратиться в больницу

Однако CDC заявляет, что люди с "Омикроном" сообщают о широком спектре симптомов помимо трех основных. К ним относятся и признаки, которые говорят о серьезной угрозе жизни пациента и при которых нужно срочно

относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Все эти признаки CDC охарактеризовал как "предупреждающие знаки", при которых нам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.