У США "дуже детально" розглядають запровадження COVID-паспортів

Адміністрація президента США Джо Байдена "дуже детально розглядає" можливість запровадження паспортів вакцинації для поїздок до та з США. Там вважають, що такий документ має бути доступний кожному.

Про це 28 травня заявив міністр національної безпеки Алехандро Майоркас, передає ABC.

Майоркас заявив, що одним з керівних принципів протягом пандемії коронавірусу є "цінність різноманітності, справедливості, інклюзивності та забезпечення того, щоб будь-який паспорт, який ми надаємо щодо вакцинації, був доступним для всіх, і щоб ніхто не був позбавлений права". При цьому він наголосив, що кожному "слід робити щеплення".