ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини

Новость на русском → США, Четвер 06 травня 2021 01:44
США підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини Фото: відмова від інтелектуальної власності на вакцини допоможе перемогти вірус (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19. Це підтвердив президент США Джо Байден у середу.

Про це повідомляє Reuters.

Байден висловив підтримку тимчасової відмови після виступу в Білому домі. Після цього відразу ж послідувала офіційна заява його головного торгового представника Кетрін Тай.

"Це глобальна криза в галузі охорони здоров'я, і надзвичайні обставини пандемії COVID-19 вимагають прийняття надзвичайних заходів", - сказав Тай.

Він заявив, що відмова від інтелектуальної власності допоможе швидше перемогти пандемію.

"Адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності, але для того, щоб покласти край цій пандемії, підтримує відмову від цього захисту для вакцин COVID-19", - сказав Тай.

Таку заяву підтримали у Всесвітній організації охорони здоров'я. Її голова Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це важливим моментом у боротьбі з COVID-19.

Зазначимо, що на думку ВООЗ тимчасова відмова від захисту дозволить більшій кількості виробників виробляти життєво важливі вакцини.

Нагадаємо, у Канаді схвалили вакцину Pfizer для дітей від 12 років. Це перша країна, яка схвалила вакцинацію від коронавірусу в такому віці.

Раніше повідомлялося, що вчені спрогнозували, коли українці отримають колективний імунітет від коронавірусу. Складнощі можуть виникнути через дефіцит вакцин, оскільки саме вакцинація може зупинити вірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19