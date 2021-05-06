США підтримує відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19 . Це підтвердив президент США Джо Байден у середу.

Про це повідомляє Reuters .

Байден висловив підтримку тимчасової відмови після виступу в Білому домі. Після цього відразу ж послідувала офіційна заява його головного торгового представника Кетрін Тай.

"Це глобальна криза в галузі охорони здоров'я, і надзвичайні обставини пандемії COVID-19 вимагають прийняття надзвичайних заходів", - сказав Тай.

Він заявив, що відмова від інтелектуальної власності допоможе швидше перемогти пандемію.

"Адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності, але для того, щоб покласти край цій пандемії, підтримує відмову від цього захисту для вакцин COVID-19", - сказав Тай.

Таку заяву підтримали у Всесвітній організації охорони здоров'я. Її голова Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це важливим моментом у боротьбі з COVID-19.

Зазначимо, що на думку ВООЗ тимчасова відмова від захисту дозволить більшій кількості виробників виробляти життєво важливі вакцини.