США направлять Індії пакет допомоги для боротьби з COVID-19
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Обговорили боротьбу зі спалахом коронавірусу в Індії.
Про це повідомив Білий дім.
В ході телефонної розмови Байден пообіцяв, що США допоможуть народу Індії боротися з нових серйозним спалахом коронавірусу. США направлять в Індію запаси кисню, ліки, а також матеріали для виготовлення вакцин від COVID-19.
"Двоє лідерів вирішили, що США та Індія будуть і надалі стояти пліч-о-пліч, намагаючись захистити наших громадян та здоров'я наших спільнот", - додали у Білому домі.
Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Індії настільки критична, що через переповнені лікарні люди змушені купувати кисень та медпрепарати на "чорному ринку". У країні вже кілька днів поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових випадків.
Як писало РБК-Україна, в Індії зафіксували новий штам коронавірусу. Так званий "індійський" штам має відразу дві мутації, які допомагають йому прикріплюватися до клітин людини.
Додамо, Євросоюз також планує допомогти Індії в боротьбі зі спалахом COVID-19.
Водночас Британія направила в Індію партію апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів.