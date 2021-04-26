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США направлять Індії пакет допомоги для боротьби з COVID-19

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 26 квітня 2021 21:01
США направлять Індії пакет допомоги для боротьби з COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Обговорили боротьбу зі спалахом коронавірусу в Індії.

Про це повідомив Білий дім.

В ході телефонної розмови Байден пообіцяв, що США допоможуть народу Індії боротися з нових серйозним спалахом коронавірусу. США направлять в Індію запаси кисню, ліки, а також матеріали для виготовлення вакцин від COVID-19.

"Двоє лідерів вирішили, що США та Індія будуть і надалі стояти пліч-о-пліч, намагаючись захистити наших громадян та здоров'я наших спільнот", - додали у Білому домі.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Індії настільки критична, що через переповнені лікарні люди змушені купувати кисень та медпрепарати на "чорному ринку". У країні вже кілька днів поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових випадків.

Як писало РБК-Україна, в Індії зафіксували новий штам коронавірусу. Так званий "індійський" штам має відразу дві мутації, які допомагають йому прикріплюватися до клітин людини.

Додамо, Євросоюз також планує допомогти Індії в боротьбі зі спалахом COVID-19.

Водночас Британія направила в Індію партію апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів.

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