США поділяться своїм запасом вакцини AstraZeneca після її схвалення

Сполучені Штати Америки вирішили поділитися зі світом своїми запасами вакцини від коронавірусу, розробленою компанією AstraZeneca. Однак спочатку ця вакцина має отримати схвалення американського регулятора FDA.

Про це пише агентство Associated Press .

"З огляду на великий запас вакцин, який вже є в США і який був дозволений FDA, і враховуючи, що вакцина AstraZeneca не дозволена для використання в США, нам не потрібно використовувати вакцину AstraZeneca тут протягом наступних декількох місяців. Тому США розглядають варіанти передачі доз AstraZeneca іншим країнам", - заявив представник Білого дому Джефф Зієнтс.

За даними агентства, найближчими місяцями для експорту будуть доступні 60 млн доз вакцини

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп заборонив експортувати вакцини від коронавірусу іншим країнам, поки ними не будуть забезпечені американці. Він тоді підписав відповідний документ.

А сьогодні президент США Джо Байден пообіцяв Індії допомогти боротися з серйозним спалахом коронавірусу. США направили в Індії матеріали для виготовлення вакцин.