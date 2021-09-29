У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19. Медичний висновок випустили центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти, закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням і смерті.
CDC насторожує той факт, що вакцинація вагітних жінок знизилася в порівнянні з населенням в цілому. Згідно з даними, тільки 31% вагітних в США були вакциновані від COVID-19.
Агентство охорони здоров'я заявило, що в серпні вагітні жінки повинні бути вакциновані проти COVID-19, грунтуючись на новому аналізі, який не показав підвищеного ризику викидня.
CDC заявив, що крім ризику важкого захворювання і смерті для вагітних, існує підвищений ризик передчасних пологів у людей, інфікованих COVID-19.
Агентство охорони здоров'я у своєму останньому повідомленні навело дані, згідно з якими приблизно 97% вагітних, госпіталізованих з коронавірусом, не були вакциновані.
Нагадаємо, що в США назвали вакцину, яка краще за інших захищає від госпіталізації в результаті зараження коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що у невакцинованих людей в 11 разів більше шансів померти від COVID-19. Про це розповіли в CDC.