У США закликають вагітних жінок пройти вакцинацію від COVID-19

Вагітних, жінок, які нещодавно народили або намагаються завагітніти, закликають пройти вакцинацію від COVID-19, щоб запобігти серйозним захворюванням і смерті.

CDC насторожує той факт, що вакцинація вагітних жінок знизилася в порівнянні з населенням в цілому. Згідно з даними, тільки 31% вагітних в США були вакциновані від COVID-19.

Агентство охорони здоров'я заявило, що в серпні вагітні жінки повинні бути вакциновані проти COVID-19, грунтуючись на новому аналізі, який не показав підвищеного ризику викидня.

CDC заявив, що крім ризику важкого захворювання і смерті для вагітних, існує підвищений ризик передчасних пологів у людей, інфікованих COVID-19.

Агентство охорони здоров'я у своєму останньому повідомленні навело дані, згідно з якими приблизно 97% вагітних, госпіталізованих з коронавірусом, не були вакциновані.