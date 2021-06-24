У США майже всі смерті від COVID фіксують серед не вакцинованих хворих

Відзначається, що з більш ніж 853 тисяч госпіталізацій через коронавірус менше 1200 (приблизно 0,1%) стосувалися повністю щеплених американців.

Крім того, в травні менше 150 жителів Сполучених Штатів (приблизно 0,8%) з понад 18 тисяч померлих від COVID-19 вважалися повністю вакциновані від коронавірусу.

На початку цього місяця колишній радник Адміністрації Байдена з питань COVID-19 Енді Славітт припустив, що від 98% до 99% американців, які вмирають від коронавірусу, не вакциновані.

А директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенського заявив, що вакцина настільки ефективна, що майже кожну смерть, особливо серед дорослих, через COVID-19 зараз цілком можна запобігти.