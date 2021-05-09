США скорочує замовлення на COVID-вакцини: попит на щеплення став меншим
У США деякі штати попросили уряд не надсилати їм велику кількість вакцин від коронавірусу, які були замовлені раніше. Це сталося через те, що в США впав попит на вакцинацію, а запасів виявилося занадто багато.
Про це пише Associated Press.
Надіслати тільки частину вакцин просять штати від Південної Кароліни до Вашингтона. Кількість відхилених вакцин становить сотні тисяч доз тільки на цьому тижні, що є яскравою ілюстрацією проблеми нерішучості щодо вакцинації в США.
У той же час керівники уряду від адміністрації Байдена роблять все можливе, щоб переконати людей зробити щеплення. Вакциновано в США вже 57% дорослого населення. Понад 150 мільйонів американців отримали одну дозу вакцини.
Уряд в США розподіляє вакцини по кожному штату в залежності від чисельності населення, а потім Штати самі вирішують, скільки доз вони хочуть замовляти щотижня. Раніше Штати зазвичай запитували повний розподіл, але тепер вони скорочують кількість запитів.
Наприклад, чиновники Вісконсіна запросили всього 8% з 162 680 доз, які їм виділили для штату на наступному тижні. В Айові чиновники запросили у федерального уряду 29% доз, виділених штату наступного тижня. Минулого тижня офіційні особи Канзасу просили менш як 9% з їх 162000 доз. Північна Кароліна знизила обсяг запитів минулого тижня на 40%, а Південна Кароліна планує замовити 21% своїх доз. Штат Вашингтон також скоротив своє замовлення приблизно на 40%.
Нагадаємо, творці вакцини Pfizer розповіли, коли може закінчитися пандемія коронавірусу в усьому світі. Це буде можливим, якщо всі країни проведуть вакцинацію населення.
Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть створити вакцину від коронавірусу у вигляді таблетки. Таку заяву зробив вчений, академік Андрій Сибірний.