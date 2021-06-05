На стадіоні, в ТЦ і кінотеатрі: де і як працюють центри вакцинації

Київ

Вакцинацію проводитимуть 5 і 6 червня. Центр вакцинації буде відкритий з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, Вхід 4-А).

Організовано два потоки:

перший - для тих, кому подзвонили і запросили на конкретний час;

- для тих, кому подзвонили і запросили на конкретний час; другий - для тих, хто також записаний в "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися в порядку "живої черги".

Полтава

Щеплення робитимуть у п'яти тимчасових Центрах масової вакцинації китайським препаратом CoronaVac. Центри вакцинації працюватимуть 5 та 6 червня з 9:00 до 18:00.

Де можна вакцинуватися:

Полтава - на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);

- на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5); Кременчук - на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53);

- на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53); Лубни - на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16);

- на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16); Горішні Плавні - відокремлений адмінкорпус ПрАТ "гірничо-збагачувальний комбінат" (вул.Будівельників, 16).

Одеса

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Центри вакцинації населення працюватимуть у неділю, 6 червня, з 9:00 до 17:00:

торговому центрі "Мегадом" , вул. Толбухіна, 135;

, вул. Толбухіна, 135; торговому центрі "Fontan Sky" , пер. Семафорний, 4;

, пер. Семафорний, 4; ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

Львів

На вихідні Центр вакцинації на Арені "Львів" продовжить свою роботу. Також будуть дві додаткові бригади, які будуть вакцинувати населення.

Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть мешканцям області, які зареєструвалися у додатку "Дія".

Вакцинація триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 19:00.

Тернопіль

Центр вакцинації розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Возз'єднання, 45.

Прищеплювати будуть китайській CoronaVac на вихідних.

Рівне

Центр вакцинації розмістять на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука, за адресою: вул. 16 липня, 36.

Для того щоб вакцинуватися, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон - у разі підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".