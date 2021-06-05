На стадионе, в ТЦ и кинотеатре: где и как работают центры вакцинации

Центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививки будут приглашать людей, которые записались через "Дію" или у семейного врача.
Где можно сделать прививку, в материале РБК-Украина.
Вакцинацию будут проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).
Организованы два потока:
Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.
Где можно вакцинироваться:
Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9: 00 до 17: 00:
На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.
Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".
Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.
Центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45.
Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.
Центр вакцинации разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, по адресу: ул. 16 Июля, 36.
Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".
Напомним, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.