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Стало відомо, коли МОЗ може дозволити вакцинацію дітей від 5 років

Автор: Артем Горовенко

Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинацію від COVID для дітей старше 5 років в перші місяці 2022 року. Дане питання розглядатиме протягом січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

"Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують. Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, в перший раз була отримана відповідь, що недостатньо доказової бази. Зараз вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень з клінічної ефективності, тому швидше за все будемо розглядати його протягом січня 2022 року", - зазначив він.

За словами Кузіна, ймовірно, така рекомендація буде прийнята, але вона не буде обов'язковою нормою.

"Щеплення проти COVID для дітей від 5 років буде робитися тільки за бажанням і згодою батьків. У разі, коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні стани або важкі захворювання, то в такому випадку вакцинація їй показана і буде доцільна",-додав він.

Нагадаємо, раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявляв, що щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років почнуть робити з 2022 року.

За його словами, для цього потрібна спеціальна вакцина.

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