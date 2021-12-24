Стало відомо, коли МОЗ може дозволити вакцинацію дітей від 5 років

Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинацію від COVID для дітей старше 5 років в перші місяці 2022 року. Дане питання розглядатиме протягом січня.

"Вакцинація від 5 до 11 років у всьому світі жваво обговорюється, багато країн її вже рекомендують. Ми це питання винесли на засідання НТГЕІ, в перший раз була отримана відповідь, що недостатньо доказової бази. Зараз вже накопичився певний обсяг наукових даних досліджень з клінічної ефективності, тому швидше за все будемо розглядати його протягом січня 2022 року", - зазначив він.

За словами Кузіна, ймовірно, така рекомендація буде прийнята, але вона не буде обов'язковою нормою.

"Щеплення проти COVID для дітей від 5 років буде робитися тільки за бажанням і згодою батьків. У разі, коли дитина від 5 до 12 років мала якісь супутні стани або важкі захворювання, то в такому випадку вакцинація їй показана і буде доцільна",-додав він.